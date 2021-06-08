Son dakika haberi! Esenler'de alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Esenler'de alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Esenler'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenler'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atışalanı Caddesi'ndeki ev mobilyası satılan 4 katlı alışveriş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Alışveriş merkezinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Son dakika haberi! Esenler'de alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Esenler'de alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Esenler'de alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Esenler'de alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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