Esenler'de akılalmaz görüntü; Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Esenler'de akılalmaz görüntü; Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı

18.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:43
Esenler'de akılalmaz görüntü; Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı

ESENLER'de dün bir kişi kar fotoğrafı çekmek için binanın çatısına çıktı.

ESENLER'de dün bir kişi kar fotoğrafı çekmek için binanın çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler dün Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaydedildi. İstanbul'da yağan karın ardından bir kişi oturduğu binanın karla kaplı çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişi elindeki telefonuyla karda fotoğraf ve video çekmeye çalıştı. O anlar bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Esenler'de akılalmaz görüntü; Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı
Esenler'de akılalmaz görüntü; Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenler'de akılalmaz görüntü; Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:43:48. #1.14#
title