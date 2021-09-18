Esenler'de ağır sanayi iş eldiveni hırsızlığı kameralara yansıdı

Esenler'de 7 bin 800 adet ağır iş eldiveni çalan ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Eldivenleri taşıdığı anlar kameralara yansıyan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Esenler Akevler Mahallesi 1067. Sokak'ta meydana geldi. C.D. ve M.T.'nin iş yerinde meydana gelen hırsızlıkta yaklaşık 40 bin TL ile 50 bin dolar değerinde, 7 bin 800 adet ağır sanayi iş eldiveni çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlığa ilişkin 8 Eylül'de gerçekleştirilen çalışmalarda, Koray C. (29), Erdal K. (39), Erdoğan Ö. (42), Mehmet Ç. (63) ve Nuri A. (52) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 52 kutu içerisindeki yaklaşık 7 bin 800 adet eldiven ve olayda kullanılan araçlar ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Öte yandan Koray C.'nin 21, Erdal K.'nın 18, Erdoğan Ö.'nün 21, Mehmet Ç.'nin 1 ve Nuri A.'nın 5 suç kaydı olduğu öğrendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunun yanı sıra hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin işyeri önüne yanaştırdıkları araca, içlerinde eldiven bulunan kutuları yükledikleri görülüyor. - İSTANBUL