Esenler'de ağır hasarlı binaya kontrollü yıkım Esenler'de, yıllar içinde yaşanan depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan bir binanın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Esenler'de, yıllar içinde yaşanan depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan bir binanın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Binanın yıkımı havadan drone ile de görüntülendi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Esenler, Mimar Sinan Mahallesi'nde riskli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Esenler Belediyesi, konut sahipleriyle birlikte riskli binanın yıkımını gerçekleştirdi. Belediye vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yıkılan riskli yapıların yerini yeni ve güvenli yapılar alacak.

Yıkım esnasında konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Adil Şenden, "Bunların ağır hasarlı olduğu ve yıkılması gerektiği kesinleşti. Bunun üzerine biz bu binaları tahliye ederek yıkımına başladık" ifadelerini kullandı.

"ESENLER'DE 41 ADET İSTANBUL GENELİNDE İSE 251 ADET AĞIR HASARLI BİNA"

Yıkılan binaların beton ve demir kalitesinin çok düşük olduğunu belirten Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Adil Şenden, "26 Eylül Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremden sonra binalarında hasar olduğunu bildirerek bize ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına haber verdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın uzman ekipleri Esenler ilçemizde bin 450 binayı tek tek inceledi. Bu inceleme sonucunda bizde 41 adet, İstanbul genelinde ise 251 adet binayı ağır hasarlı olarak tespit etti. Daha sonra ağır hasarlı binalardan numune alınarak, laboratuvarlarda testleri yapıldı. Bunların ağır hasarlı olduğu ve yıkılması gerektiği kesinleşti. Bunun üzerine biz bu binaları tahliye ederek yıkımına başladık şuanda 3'üncü binayı yıkıyoruz. Şu an yıktığımız bina 35 yıl önce yapılmış bir bina ve statik bir projesi yok. Beton kalitesi, demir kalitesi çok düşük. Biz insanların daha sağlam yapılarda oturması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA