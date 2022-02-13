Esenler'de ağabeyini silahla vurarak öldürdü

ESENLER'de, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Battal Dede (26), ağabeyi Mustafa Dede(27)'yi başından silahla vurarak öldürdü. Esenyurt'taki ablasına doğru giderken gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, kuryelik yapan Battal Dede, motosikletini satarak silah aldı. Ardından eve gelen Battal Dede, ağabeyi Mustafa Dede'yi başından silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, o sırada evde bulunan annesine "ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Dede'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"DUYUNCA ŞOK OLDUM"

"NAMAZINI KILMIŞ OTURMUŞ, O DA GELİP VURMUŞ"

Psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı ileri sürülürken Battal Dede, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.