Esenler'de "Adım Maratonu" projesi hayata geçiriyor

ESENLER, İSTANBUL (Bültenler) - Yarışmacılar isterlerse ödüllerini sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışlayabilecek.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, AdımApp Ödüllü Adım Sayar uygulamasıyla, Esenler sınırları içerisinde atılan her adım puana, puanlar ödüle dönüşüyor. Esenler Belediyesi'nin IOS ve Android marketlerde bulunan uygulamasını indirerek katılım sağlanabilen ve belli aralıkları kapsayan zaman dilimlerinde yapılacak yarışma çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde olacak. Düzenlenecek törenle startı verilecek projenin ilk etabı, 26-27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. 3 günde atılan adımları kapsayacak olan Adım Maratonu'nda her katılımcıya yağmurluk hediye edilirken, ilk üçe girenlere de tablet, bilgisayar, bisiklet ile birlikte derecesine göre 1 yıllık, 6 aylık ve 3 aylık ücretsiz yüzme havuzu üyeliği elde edecek. Yarışmacılar, her 50 bin adım için kazanacakları 20 TL'yi sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay, AFAD, nadir hastalıklar dernekleri ile kolluk kuvvetlerini güçlendirme adına kurulu yardım kuruluşlarına bağışlayabilecekler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet