Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi
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Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi

Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi
11.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:24

Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi Zabıta ekipleri berberlere kolonya ve hijyen paketi dağıttı Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri 21 Mart'tan bugüne kapalı olan ve bugün kapılarını açarak ilk müşterilerini randevu sistemi ile kabul eden berber ve kuaför...

Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi

Zabıta ekipleri berberlere kolonya ve hijyen paketi dağıttı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri 21 Mart'tan bugüne kapalı olan ve bugün kapılarını açarak ilk müşterilerini randevu sistemi ile kabul eden berber ve kuaför salonlarında denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri ayrıca kuaför ve berberlere hijyen kiti de dağıttı.

Geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmet vermeye yeniden başladı. Randevulu sistemle müşterilerini kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kontrolü büyük önem taşıyor. Esenler Belediyesi ekipleri ilçede açılan berber ve kuaför salonlarında denetlemelerde bulundu. Kolonya ve hijyen malzemelerinin dağıtımının da yapıldığı denetlemelerde berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi. Esenler'de bayan kuaförü olan Öncü Aslan, "Korona virüs kapsamında eldiven, dezenfektan, galoş ve maskelerimiz bulunmakta olup, müşterilerimiz geldiğinde ilk önce ateşlerini ölçüyoruz randevulu olarak çalışmakta olup sosyal mesafeyi koruyarak taleplerini öğreniyoruz. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmadık, eski fiyatımızdan devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte herkes zor durumda kaldı, eski sitemden devam ediyoruz. Toplam da 7 kişiye hizmet veriyoruz ama bu süreçte sosyal mesafeyi koruyarak 2 müşteri alıyoruz. 2 saatte bir ayrıca toplam bekleyen kişi sayısı da 1 oluyor. Eskisi gibi ikramlar olmayacak. Belediyeden arkadaşlar gelerek işyerimizi dezenfekte etti. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Müşteri kaybı yaşayacağız ama 2 kişi de olsa 3 kişi de olsa biz işimizi yapacağız ve ileride düzeleceğine inanıyorum" dedi.

"İçimiz çok rahat"

Uzun bir aranın ardından tıraş olmaya gelen Semih Kaymak," Uzun bir aradan sonra kuaförler açıldı hijyen kurallarına uyularak tıraş oluyoruz. Allah onlarında yardımcı olsun. Hijyen kurallarına uyuyorlar. Tek kullanımlık havlu ve tek kullanımlık önlük hijyen içinde çalışmaya başlandılar. Bu da bizi çok mutlu etti. Esenler Belediyesi sürekli olarak denetliyor. Denetlenmesi güzel bu da bizim içimizi rahatlatıyor" açıklamasına yer verdi.

"Kurallara uymayanlara ceza kesilecek"

Esenler ilçesinde bulunan tüm berber ve kuaförleri deneteceklerini söyleyen Esenler Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Albayrak, "Bugün Esenler ilçemizde bulunan tüm kuaförlerin denetlemesi yapılacak olup, erkek ve bayan kuaförlere hijyen paket dağıtımı yapılacak ve uyulması gereken kurallara ile ilgili kuaförlerimiz bilgilendirilecektir. Tek kullanımlık eldiven, önlük, eldivenlerin her müşteride değiştirilmesi ve jilet kullanılmaması, açma kapama saatleri ve ücretlerde değişiklik yapılmamasını da takip ediyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği cezai müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi

Kaynak: İHA

Manşet

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