Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi

Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi
11.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:53

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri 21 Mart'tan bugüne kapalı olan ve bugün kapılarını açarak ilk müşterilerini randevu sistemi ile kabul eden berber ve kuaför salonlarında denetlemelerde bulundu.

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri 21 Mart'tan bugüne kapalı olan ve bugün kapılarını açarak ilk müşterilerini randevu sistemi ile kabul eden berber ve kuaför salonlarında denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri ayrıca kuaför ve berberlere hijyen kiti de dağıttı.

Geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmet vermeye yeniden başladı. Randevulu sistemle müşterilerini kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kontrolü büyük önem taşıyor. Esenler Belediyesi ekipleri ilçede açılan berber ve kuaför salonlarında denetlemelerde bulundu. Kolonya ve hijyen malzemelerinin dağıtımının da yapıldığı denetlemelerde berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi. Esenler'de bayan kuaförü olan Öncü Aslan, "Korona virüs kapsamında eldiven, dezenfektan, galoş ve maskelerimiz bulunmakta olup, müşterilerimiz geldiğinde ilk önce ateşlerini ölçüyoruz randevulu olarak çalışmakta olup sosyal mesafeyi koruyarak taleplerini öğreniyoruz. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmadık, eski fiyatımızdan devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte herkes zor durumda kaldı, eski sitemden devam ediyoruz. Toplam da 7 kişiye hizmet veriyoruz ama bu süreçte sosyal mesafeyi koruyarak 2 müşteri alıyoruz. 2 saatte bir ayrıca toplam bekleyen kişi sayısı da 1 oluyor. Eskisi gibi ikramlar olmayacak. Belediyeden arkadaşlar gelerek işyerimizi dezenfekte etti. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Müşteri kaybı yaşayacağız ama 2 kişi de olsa 3 kişi de olsa biz işimizi yapacağız ve ileride düzeleceğine inanıyorum" dedi.

"İçimiz çok rahat"

Uzun bir aranın ardından tıraş olmaya gelen Semih Kaymak, "Uzun bir aradan sonra kuaförler açıldı hijyen kurallarına uyularak tıraş oluyoruz. Allah onlarında yardımcı olsun. Hijyen kurallarına uyuyorlar. Tek kullanımlık havlu ve tek kullanımlık önlük hijyen içinde çalışmaya başlandılar. Bu da bizi çok mutlu etti. Esenler Belediyesi sürekli olarak denetliyor. Denetlenmesi güzel bu da bizim içimizi rahatlatıyor" açıklamasına yer verdi.

"Kurallara uymayanlara ceza kesilecek"

Esenler ilçesinde bulunan tüm berber ve kuaförleri denetleyeceklerini söyleyen Esenler Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Albayrak, "Bugün Esenler ilçemizde bulunan tüm kuaförlerin denetlemesi yapılacak olup, erkek ve bayan kuaförlere hijyen paket dağıtımı yapılacak ve uyulması gereken kurallara ile ilgili kuaförlerimiz bilgilendirilecektir. Tek kullanımlık eldiven, önlük, eldivenlerin her müşteride değiştirilmesi ve jilet kullanılmaması, açma kapama saatleri ve ücretlerde değişiklik yapılmamasını da takip ediyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği cezai müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya Nur Yerlitaş Gülben Ergen
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Esenler'de açılışın ilk gününde berber ve kuaförler denetledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:49:52. #1.14#
title