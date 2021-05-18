ESENLER'DE 9 DAİRELİ 3 KATLI BİNANIN KOLONLARI ÇATLADI, EV SAHİPLERİ YAKINLARINA SIĞINDI

Esenler'de 9 daireli 3 katlı binanın kolanları ile duvarlarında son 10 günde çatlaklar oluştu.

Esenler 'de 9 daireli 3 katlı binanın kolanları ile duvarlarında son 10 günde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri de korkuyla evlerinden çıkıp, akrabaları ile komşularına sığındı.

Esenler Tuna Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 26 yıllık 3 katlı binanın kolonları ile duvarlarında derin çatlaklar oluşmaya başladı. Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri de 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor.

Bina sakinlerinden olan Fatma Alemdar, "Çatır çatır bütün kolonlar patlıyor, herkes dışarıda. İçeri giremiyoruz, herkes kaçtı komşulara, akrabalara. Belediye gelip bakmıyor, biz 10 gündür her yere bildiriyoruz ama kimseden ses çıkmıyor. Gelip bakın biz ölmedenö dedi.

Binaya 1,5 önce kiracı olarak taşındığını, şimdi yeniden ev aradığını anlatan Tuğba Dolu da "Taşınak için bir sürü masraf yaptım, bir sabah komşu gelip; 'kolonlar patladı' dedi. 10 gündür ev arıyorum ev yok. Evler ateş pahası nereye gideceğim? Kaynanamın evinde kalıyorum. Çıkıp sadece eşyalarımızı alıp, hemen iniyoruzö dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı