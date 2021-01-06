Son Dakika | Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
06.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:02
Son dakika haberler: Esenler'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Esenler'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Fatih Mahallesi 289 Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan Neriman Kıvrak'tan 2 gündür haber alamayan yakınları evine gitti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kıvrak'ı kanlar içinde gören yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk