Esenler' de 65 yaş üzeri vatandaşlar unutulmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenler' de 65 yaş üzeri vatandaşlar unutulmadı

Esenler' de 65 yaş üzeri vatandaşlar unutulmadı Esenler Belediyesi, Ramazan Bayramının 1. gününde 15 Temmuz Millet bahçesine gelen 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek önce bayramlarını kutladı, daha sonra ise talep edenlere tıraş hizmeti verdi.

24.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:30

Esenler' de 65 yaş üzeri vatandaşlar unutulmadı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Ramazan Bayramının 1. gününde 15 Temmuz Millet bahçesine gelen 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek önce bayramlarını kutladı, daha sonra ise talep edenlere tıraş hizmeti verdi.

Ramazan Bayramının 1. gününde 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında geçerli olmak kaydıyla 6 saat süreyle evlerinden uzaklaşmamak şartıyla sokağa çıktı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sokağa çıkarak 15 Temmuz Millet Bahçesine gelen vatandaşları ziyaret ederek, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bayramlarını kutladı. 65 yaş üstü vatandaşların yanına giderek sohbet eden Başkan Göksu, kolonya ve şeker ikram etti. Sağlık ekiplerinin de bulunduğu buluşmada yaşlıların sağlık durumları kontrol edilip talep edenlere tıraş hizmeti de verildi.

Yaşlıları ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Yine evimizdeyiz çünkü herkes evinde şu anda sağlık ve sıhhat için evimizde kalmamız gerekiyor. Bayramda gönül muhabbetiyle bayramlaşıyoruz. İnşallah kurbanda bizzat bedenen bayramlaşacağız. Tabi bayramlar denildiğinde bizde her şeyin zirveye çıktığı mutluluğun, sevincin, paylaşmanın zirvesini yaşadığımız zamandır bayramlar. Ama biz bu bayramda sadece gönülden bayramlaşıyoruz. Bu gün yaşlılarımızla beraber bayramlaşıyoruz onlarında şu anda dışarı çıkış saatleri o saatlerde onlara eşlik edip onlarla bayramlaşıyoruz. Az önce şehitlerimizi ziyaret ettik şimdide yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz" dedi.

Esenler' de 65 yaş üzeri vatandaşlar unutulmadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü Haber
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ersin Korkut Hatice Çarpar Bergüzar Korel Çağatay Ulusoy
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Esenler' de 65 yaş üzeri vatandaşlar unutulmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 19:30:34. #1.15#
title