Esenler'de 6 Yılda 4 Milyon Ekmek Paylaşıldı

Esenler Belediyesinin "Askıda Ekmek Var" projesiyle, 6 yıldır 377 aileye günde bin 700 ekmek dağıtılırken, ilçede yaklaşık 4 milyon ekmek paylaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Askıda Ekmek Var" projesiyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında 2012'den bu yana yardım köprüsü kuruyor.

Esenler'deki tüm mahallelerin her birinde en az bir fırın olacak şekilde 33 fırın projeye katkı sunuyor. Fırınlara kurulan elektronik sayaçlar aracılığıyla "askıda ekmek" sayısının tüm vatandaşlar tarafından görülmesi sağlanıyor.

Proje ile 6 yılda kayıtlı 377 aileye, günlük 3-6 ekmek kotası uygulanarak her gün ücretsiz ekmek dağıtımı yapılıyor. Ayda ortalama 50 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2012'den bu yana 377 aileye günde bin 700 ekmek dağıtılırken, ilçede yaklaşık 4 milyon ekmek paylaşıldı.

Esenler Belediyesi'nden herhangi bir ödenek ayrılmayan projede giderler, hayırseverlerin katkılarıyla karşılanıyor. Vatandaşların projeden faydalanabilmesi için muhtarlıklardan fakirlik kağıdı alması gerekiyor.

Pazartesi ve çarşamba günleri projeden sorumlu belediye personeli tarafından fırınlar ziyaret edilerek, listeler güncelleniyor ve fırıncıların görüşleri alınıyor. Eksik yönler sürekli güncellenerek proje sürekli aktif tutuluyor.

Proje

Projeye katkı sunan 33 fırının her biri proje kapsamında vitrinine elektronik "Askıda Ekmek Var" tabelası astı.

Fırından ekmek alan hayırseverler, istediği kadar ekmeğin parasını vererek askıya ekmek bırakabiliyor. Böylece o anda o fırında "Askıda Ekmek Var" projesi kapsamında alınacak kaç ekmek olduğunu görebiliyor.

Her mahalleden önceden belediye ve mahalle muhtarlıklarınca belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, gidip o fırından ihtiyacı kadar ekmeği alabiliyor.