ESENLER'DE 6. KATTAN ATILAN YUNUS BEBEK OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ (Ek görüntüyle)

Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/Murat SOLAK(İSTANBUL/DHA)

Esenler'de 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atılan 2.5 yaşındaki Yunus Efe Özay, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan Yunus Bebek tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenler Menderes Mahallesi 358. Sokak'ta geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddialara göre annesi ile birlikte Menderes Mahallesi'ndeki teyzesinin yanına misafirliğe gelen Yunus Efe Özay, annesi ve teyzesi ile çatı katında oturduğu sırada 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından bir anda 6. kattan aşağıya atıldı. Küçük çocuk, herkesin şaşkın bakışları altında sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Yakınları tarafından Bağcılar Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, hemen tedavi altına alındı. Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES GELDİ"

Yunus Efe Özay'ı hastaneye yetiştiren Bedirhan Çolak, "Mahallenin köşesinde oturuyorduk. Bir anda yüksek gürültü sesi geldi. Bağırma sesleri olunca aşağıya doğru koştuk. Teras kattan aşağıya, engelli kuzeni atmış. Çocuk arabanın üzerindeydi. Çocuğu öyle görünce hemen arabamın başına koştum. Hemen hastaneye yetiştirelim dedim. Arabayı getirdim. O sırada ailesi aşağıya indi. Annesini arka koltuğa bindirdik. Bebeği kucağına verdik. Hızlı bir şekilde Bağcılar Devlet Hastanesi'ne yetiştirdik" dedi.

Bedirhan Çolak'a olay anında yardım eden Enes Ercan ise,"Patlama sesi gibi bir ses geldi. Hemen baktık. Çocuk arabanın tavanındaydı. Bedirhan arabayı getirdi. Şuan durumu iyiye gidiyormuş. Tek temennimiz onun iyileşmesi" diye konuştu.

EK GÖRÜNTÜ

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-Yunus Efe Özay ile röp

-Bedirhan Çolak ile röp

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-olayın yaşandığı sokaktan aktüel görüntüler

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA