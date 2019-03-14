Esenler'de 531 Dairenin Temeli Atıldı

Türkiye'de ilk kez Esenler'de hayata geçecek 'Akıllı ve Güvenli Şehir' projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak konutların temel atma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı.

Esenler'in yıllardır süregelen imar sorununun çözüme kavuşacağı, riskli yapıların kurtarılacağı tarihi günde, Esenler Belediyesi'ne devredilen alanda kurulacak Türkiye'nin ilk "Akıllı ve Güvenli Şehri"nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak konutların temeli atıldı. Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi'nde gerçekleşen temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları ardından sahneye gelen heyet önce 'Akıllı Şehir Esenler' Protokolü imzaladı ardından butona basarak Türkiye'nin ilk "Akıllı ve Güvenli Şehri"nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak konutların temelini atmış oldu.

"Milli teknolojiler ve milli çözümleri teşvik edecek vatandaşlarımızın emrine sunacağız"

Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de ilk kez Esenler'de hayata geçecek 'Akıllı ve Güvenli Şehir' projesinin ilham kaynağı olacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçim manifestosunda açıkladığı kentsel tasarım özel bir önem taşıyor. Şehirleri fiziksel olarak dönüştürürken, her şehrin asli karakterini daha da güçlendirmeye merkeze koyuyoruz. Fiziksel dönüşüm tek başına gerçekleşmeyecek. Kentlerimizin kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümü de fiziksel dönüşüme eşlik edecek. Tüm süreç boyunca teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanacağız ve akıllı şehirlerle inşallah yeni ufuklar açacağız. Bunları yaparken de milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik edecek ve vatandaşlarımızın emrine sunacağız. Bahsettiğimiz bu vizyon ülkemizde ilk olarak Esenlerde uygulama alanı bulacak ve inşallah herkese ilham kaynağı olacak. Bu projede her şey den önce doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak. Şehrimiz de yenilenebilir akıllı enerji kaynakları sayesinde bireysel ve ortak elektrik üretimi yapılabilecek. Yaygın ve entegre güvenlik sistemleriyle okullar, sokaklar, parklar çok daha güvenli olacak. Otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle etkin bir ulaşım mümkün hale gelecek. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve atık yönetimi gibi uygulamalar, akıllı sistemler üzerinden çalışacak ve böylece kaynaklar çok daha verimli kullanılacak. Alt ve üst yapı sistemlerini sensörlerle donatacağız bu sayede arıza ve aksaklıklar anlık olarak bildirilecek ve hizmetler kesintisiz olarak sürecek. Ülkemizin ilk akıllı şehir ve mobilite test merkezine Esenler ev sahipliği yapacak. Avrupa'daki elektrikli ve otonom araçların en son uygulamaları Esenlerde gerçek bir şehir ortamında denenebilecek" dedi.

"2020 yılında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Yapılacak eserlerin çevreci ve az katlı olacağını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Esenlerimiz de 2009 yılında o sağlıksız deprem riski taşıyan yapıların oranı yüzde 86 idi. Ardı ardına koyduğumuz kentsel dönüşüm hamleleriyle bu oran bugün yüzde 60'lara kadar indi. Hedefimiz hiçbir riskli binada vatandaşımız kalmayacak şekilde kentsel dönüşüm projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. İşte ilçemizin kuzeyinde yer alan askeri alan 'Rezerv yapı alanı' olarak belirledik ve bu alanda 60 bin konut üreteceğiz. Bunlar gene az katlı bizim cami ve yeşil alan merkezli medeniyetimizin bize tarif ettiği şekilde yatay şehirleşmeye uygun, insanımızın toprakla temas edeceği şekilde üretilecek. İçerisinde millet bahçeleri olacak ve akıllı kent sistemleri burada uygulanacak. Bu yapılacak projeler bizlerin mahalle anlayışı kapsamında zemin artı 5 anlayışını geçmeyecek ve çevreci olacak. Bugün 531 konutumuzun temelini atacağız bu yıl hem güneyde hem de kuzey de inşaat faaliyetlerine başlayıp yıl içerisinde 6 bin konutu tamamlamak istiyoruz. Bugün ilk adımını attığımız projenin yatırım tutarı tam yüz 34 milyon lira. Bu temeli atılan projenin konutları 2020 yılında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA