ESENLER'DE 50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELDİVEN ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Haberler
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ESENLER'DE 50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELDİVEN ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de işyerine girerek 50 bin dolar değerinde ağır sanayi iş eldiveni çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

ESENLER'de işyerine girerek 50 bin Dolar değerinde ağır sanayi iş eldiveni çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Çalınan eldivenlerin tümü ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler, Akevler Mahallesi, 1067 sokakta 4 Eylül tarihinde işyerine giren hırsızlar yaklaşık 50 bin dolar değerinde 7 bin 800 adet ağır sanayi iş eldiveni çaldı. İşyeri sahipleri C.D. ve M.T.'nin şikayeti üzerine polis soruşturma açtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada hırsızların güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde bir minibüsle işyerinin önüne yanaşan hırsızların kutular içindeki eldivenleri çaldıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada önce hırsızların kullandığı aracın plakasını ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler Koray C.(29), Erdal K.(39), Erdoğan Ö.(42), Mehmet Ç.(63) ve Nuri A.(52) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan eldivenlerin tamamı ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden Koray C.'nin daha önceden 21 kez, Erdal K.'nın 18 kez, Erdoğan Ö.'nün 21 kez, Nuri A.'nın ise 5 kez polis tarafından benzer suçlardan gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

ESENLER'DE 50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELDİVEN ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESENLER'DE 50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELDİVEN ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESENLER'DE 50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELDİVEN ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESENLER'DE 50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELDİVEN ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

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Haber: ESENLER'DE 50 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELDİVEN ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Haberler
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