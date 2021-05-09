Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
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Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ESENLER'de 4 katlı bir binanın karton kolilerin bulunduğu bodrum katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

ESENLER'de 4 katlı bir binanın karton kolilerin bulunduğu bodrum katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürülürken, depoda hasar oluştu. Depoda bulunan ve yanan motosiklet de kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 10.30 sıralarında Oruç Reis Mahallesi 626. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın karton kolilerin bulunduğu bodrum katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Duman ve alevler kısa sürede deponun ön kısmına yayıldı. Depoda bulunan bir motosiklette alevlere teslim oldu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosiklete ve depoya köpüklü suyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, depoda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(Fotoğraf) 


Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
Son dakika... Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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