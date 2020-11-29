Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil hırsızlığı kamerada
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Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil hırsızlığı kamerada

29.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:09
Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil hırsızlığı kamerada

Esenler'de bir tekstil atölyesine giren maskeli 5 hırsız satışa hazır halde paketlenmiş 30 bin lira değerindeki tekstil ürünlerini çaldı.

Esenler'de bir tekstil atölyesine giren maskeli 5 hırsız satışa hazır halde paketlenmiş 30 bin lira değerindeki tekstil ürünlerini çaldı. Hırsızlık anı atölyedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 25 Kasım Çarşamba günü sabah saat 06.30 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Kar maskeli 5 hırsız, kapısını kırarak girdikleri tekstil atölyesinde satışa hazır olarak paketlenmiş içinde pijama takımı ve elbiselerin olduğu torbaları hızla dışarı çıkarmaya başladı. Kısa süre sonra dükkanın alarmı devreye girince panikleyen hırsızlar çaldıkları 30 bin lira değerindeki tekstil ürünleriyle birlikte olay yerinden kaçtı.

"ALARM ÇALMASINA RAĞMEN DEVAM ETMİŞLER"

Komşusunun haber vermesi üzerine dükkanına gelen Ersan Şen hırsızlığı polise ihbar etti. Çalınan ürünleri nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Şen, "Kapıyı kırık ışıkları açarak belli bir miktar malımızı götürüyorlar. Pijama takımı ve elbise çalıyorlar, zararımız 30 bin lira civarında. Polisler geldi inceleme yaptı, sonuç bekliyoruz. Alarm çalmasına rağmen devam etmişler, karşı komşu alarm sesine uyanınca bir tartışma yaşanmış ondan sonra kaçıp gitmişler." dedi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil hırsızlığı kamerada
Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil hırsızlığı kamerada
Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil hırsızlığı kamerada
Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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