Esenler'de 23 Nisan coşkusu başladı Esenler'de 23 Nisan kutlamaları başladı.

Esenler'de 23 Nisan kutlamaları başladı. 3 kişilik bir animasyon ekibi ilçedeki mahalleri gezerek tüm çocukları balkonlara topladı. Hep birlikte şarkılar söyleyen çocuklar, animasyonlarla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında her yıl olduğundan daha farklı kutlanıyor. Sokağa çıkıp coşkuyu yaşayamayan çocuklar için Esenler Belediyesi harekete geçti. Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden oluşan 3 kişilik bir animasyon ekibi, sokak sokak gezererek Esenlerli çocukları eğlendirdi. Giydirilmiş klasik bir araçtan çocuk şarkılarının seslendirildiği animasyon gösterilerinde çocuklar balkonlara çıkarak eğlenceye eşlik etti. Bugün başlayan çocuk şenlikleri bayram sonuna kadar devam edecek.

"BELEDİYEMİZ BU TARZ ETKİNLİKLERE HER ZAMAN ÖNCÜLÜK EDİYOR"

Esenler esnafından Nebi Çalışkan, yapılan programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışkan, "Esenler Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu aktivitelere her zaman öncülük ediyor. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. Zaten evde çok sıkılmışlardı. Hem eğlendiler hem 23 Nisan'ı kutladılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada kutlu ve mutlu olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Orhan Çapkan da, "Çocuklar günlerdir evde çok sıkılmıştı. Belediyemiz çok güzel düşünmüş. Hepsinden Allah razı olsun. Sayelerinde çocuklarımızın yüzü güldü. Böyle programlar sadece çocukları değil hepimizi mutlu etti. Esenler Belediyesine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA