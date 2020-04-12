Esenler'de 20 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı Esenler'de 20 bin ücretsiz ekmek dağıtıldıİSTANBUL, (DHA) - İstanbul Esenler'de Kızılay ekipleri, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Esenler'de 20 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Esenler'de Kızılay ekipleri, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağına Esenler de uyarken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Esenler Kızılay ekipleri ilçe merkezinde vatandaşlara 20 bin ücretsiz ekmek dağıttı. Zabıta ekipleri, mahalle aralarında dolaşarak ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldığını megafonla duyurdu. Mahalledeki parklarda maske ve eldiven takarak sosyal mesafeyi koruyarak bekleyen ve pencerelerinden sepet uzatan vatandaşlar ücretsiz ekmeklerini aldı. Kaynak: DHA