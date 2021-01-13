Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı
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Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı

13.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:46
Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı

Son dakika haberi: ESENLER'de bodrum katında çıkan yangında biri olay yerinde diğeri de hastanede olmak üzere 2 çocuk hayatını kaybetti.

ESENLER'de bodrum katında çıkan yangında biri olay yerinde diğeri de hastanede olmak üzere 2 çocuk hayatını kaybetti.  Komşuları, "Alevler o kadar şiddetliymiş ki itfaiye arka camı kırdıktan sonra alevler yukarıya doğru geliyor ve üst kattaki bizim camın çatlamasına sebep oluyor" dedi.

Esenler'de 3 katlı binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında birisi hastanede diğeri de olay yerinde olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti. Yangının çıktığı dairede Suriye uyruklu oldukları  bir ailenin yaşadığı öğrenildi. Hastanede olan diğer çocuklarının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen ailenin, yangının ardından akrabalarına sığındıkları belirtildi. Yangının çıktığı anları ve Suriye uyruklu aileyi üst komşusu anlattı.

İsmini vermek istemeyen komşusu  "Buradaki bodrum katın arka tarafındaki çift dairede yaşayan Suriye uyruklu arkadaşımızın 3 çocuğundan 2'si vefat etti. İsimlerini henüz bilmiyorum. 3 aydır oturuyorlardı. Kendisi Suriye'ye gitmiş. Geri geliyor ve iki gün daha oturduktan sonra bu olay oluyor. İçeride karı koca ve 3 çocuk kalıyordu. Alevler o kadar şiddetliymiş ki itfaiye arka camı kırdıktan sonra alevler yukarıya doğru geliyor ve üst kattaki bizim camın çatlamasına sebep oluyor. Alevler çok şiddetliymiş. Eşim hemen bana haber veriyor. İş yerinden geliyorum ve çocukları dışarı alıp komşuya sığınıyoruz. Duman merdiven boşluklarından geliyor. Yangın sobanın yıkılması sonrasında çıkıyor. Cenaze aracı birisini buradan aldı" dedi.


- İstanbul
Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı
Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı
Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı
Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı
Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı
Son Dakika | Esenler'de 2 çocuğun öldüğü yangın; komşuları o anları anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

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