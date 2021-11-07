Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi - Haberler
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Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi Esenler'de kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye polis ekipleri baskın düzenledi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

İSTANBUL - Esenler'de kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri olaya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında Giyimkent 19. Sokak içerisinde bulunan adresi belirledi. Yapılan baskın sonucunda 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.

Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

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