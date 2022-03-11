Esenler Belediyesinden kar yağışı süresince vatandaşlara çorba ikramı - Haberler

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Esenler Belediyesinden kar yağışı süresince vatandaşlara çorba ikramı

AA - Murat Kaya - Güncel
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Esenler Belediyesi, kar yağışından etkilenen vatandaşlara ilçenin 4 noktasında çorba ikram ediyor.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, kar yağışından etkilenen vatandaşlara ilçenin 4 noktasında çorba ikram ediyor.

Belediye görevlileri tarafından Esenler O-3 Otoyolu kenarında bulunan Kazım Karabekir ile Anadolu Caddesi otobüs durakları, Dörtyol Meydanı ve Esenler'deki metro duraklarındaki sıcak çorba ikramı, evine veya işine giden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Bu noktalardan geçen İETT otobüsleriyle dolmuş ve taksi şoförleri de ikramı geri çevirmiyor.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Dörtyol Meydanı'na gelerek, mobil çorba çeşmesinde vatandaşlara çorba ikram etti.

Sıcak çorba ikramı hizmetine yağışlı günlerde her sabah ve akşam belirlenen saatlerde devam edilecek.

Esenler Belediyesinden kar yağışı süresince vatandaşlara çorba ikramı

Esenler Belediyesinden kar yağışı süresince vatandaşlara çorba ikramı

Esenler Belediyesinden kar yağışı süresince vatandaşlara çorba ikramı

AA / Murat Kaya - Güncel

Kazım Karabekir, Esenler, Metro, kar, Güncel, Haberler

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