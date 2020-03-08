Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi
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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Esenler, Güncel

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi

Esenler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin hazırladığı "AHSEN" isimli resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

08.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:19
Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi

Esenler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin hazırladığı "AHSEN" isimli resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.


Esenler Belediyesi, ESEV öğrencilerinin hazırladığı resim sergisini İstanbul Fatih'te bulunan Bağımsız Sanat Vakfına taşıyarak, sanatseverlerle buluşturdu. ESEV'de eğitim alan resim öğrencilerinin kişisel çalışmalarının yer aldığı sergide mutluluk, sıcak bir yuva, anne-çocuk ilişkisi, günlük hayatta kadının yeri, geleneksel ve modern kadın temalı 30 eser sergilendi. 19-61 yaş aralığındaki 26 öğrencinin 3 ay boyunca hazırladığı serginin küratörlüğünü ESEV resim eğitmeni Kader Peker üstlendi.


Serginin küratörlüğünü ve açılışını yapan Kader Peker, "Sergide hiçbir şekilde şiddetle alakalı bir tablo yok. Bunu zaten çok fazla olaylarda, her yerde duyuyoruz. Bunu yansıtmaktansa insanlara güzel anlarını hatırlatalım dedik. Hem modern kadınlarımız hem de yöresel kadınlarımız var tablolarımızda. Her birinin hayatının harmanlayıp sunmak istedik. Hem özgün çalışmalar var, hem de prodüksiyonlarımız var burada. Eserleri yapan arkadaşlarımızın çoğu 40 yaş üzerinde ve bu onlar için büyük bir başarı bence" dedi.


Tuval üzerine farklı tekniklerle hazırlanan çalışmalar, 22 Mart'a kadar Bağımsız Sanat Vakfında ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Manşet

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