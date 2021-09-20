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Esenler Belediyesi, Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor

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Esenler Belediyesi, Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor

Her Çarşamba günü düzenlenen Eskişehir kültür turunda vatandaşlar, hem öğreniyor hem keyifli vakit geçiriyor.

Esenler Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlediği kültür turlarıyla ilçe sakinlerine öğrenerek eğlenme fırsatı sunuyor. Her Çarşamba günü Yunus Emre diyarı Eskişehir'e yolculuğa çıkan Esenlerliler, hem Yunus Emre mezarı ve külliyesini ziyaret ediyor hem de Eskişehir'i keşfe çıkıyor. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve herkesin ücretsiz olarak katılabildiği gezide, vatandaşlar Dörtyol Meydan'dan hareket ederek rehber eşliğinde keyifli bir tura çıkıyor.

BU TOPRAKLARDA YETİŞEN ÖNEMLİ BİR DEĞER

Esenler Belediyesi'nin kültürel etkinliklerini yakından takip ettiğini söyleyen Sibel Kocabey,"Belediyemiz gerçekten çok güzel etkinlikler düzenliyor. Yunus Emre önemli bir tasavvuf ve halk şairi. Bu toprakların yetiştirdiği önemli bir değer. Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etmek ve bu havayı solumak çok iyi geldi. Onun sevgiyi merkeze alan sözleri ve şiirlerini okuduk burada. Gerçekten çok etkileyici.Eskişehir'e de hep gelmek istemiştim. Bu programla Eskişehir'i de gezip görme fırsatı bulduk. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUNUS'UN SEVGİSİNİ TÜM DÜNYAYA YAYALIM

Etkinlikten bir hayli memnun kaldığını belirten Ahmet Yıldırım ise şunları söyledi: "Gerçekten çok güzel bir program oldu. Rehberimiz, Yunus Emre'yi ve onun düşünce dünyasını bizlere çok güzel aktardı.Manevi atmosfer altında çok güzel vakit geçirdik. Yunus'un sevgisini tüm dünyaya yaymalıyız. Böyle bir etkinliği hayata geçiren Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

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