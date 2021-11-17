ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 17 Kasım 2021

ABONE OL ESENLER BELEDİYESİ'NİN 3 PROJESİ ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI Esenler Belediyesi, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen Tam Bana Göre Festival kapsamında Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda 3 projesi ile ödül aldı.

Esenler halkına 40 branştan fazla eğitimle kültür-sanat hizmeti veren Esenler Sanat Evi (ESEV), geleceğin bilim insanlarının yetişeceği Hacı Lütfiye Gürses Bilim Parkı ve gençliğin kalbinin attığı yer olan Esenler Gençlik ve Spor Merkezi projelerimiz ödülle taçlandırıldı.

Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun vizyonu ile hayata geçirilen 3 projenin ödülü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Göksu'ya teslim edildi.

Festivalde Esenler Belediyesi olarak kültür sanat, bilim, gençlik ve spor, alanında çalışmalarımızın yer aldığı standımız ziyaretçilere kucak açtı. Türkiye'nin ilk çizgi roman otobüsü olan Okur Gezer de festival alanında misafirlerini ağırlıyor.

TAM BANA GÖRE GENÇLİK FESTİVALİ 16 - 21 Kasım tarihlerinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden deneyim alanlarına kadar pek çok etkinlik meraklılarını bekliyor.

Gençler festivalde hem Anadolu'nun her yerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebiliyor, hem sertifikalı eğitimlerle geleceğine değer katabiliyor, hem de spordan konsere iyi zaman geçirebiliyor.

Festivalde konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e-learning eğitimlerine giriş imkanı, etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, girişimcilikten edebiyata konferanslar, özel lezzetler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyelerimizin birbirinden ilginç stantları bulunuyor.

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