Esenler Belediyesi'nden kamuoyuna açıklama
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Esenler Belediyesi'nden kamuoyuna açıklama

Esenler Belediyesi, bugün bazı yayın organlarında çıkan "İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Belediye borcunu camiyle ödeyecek" başlıklı haber ile ilgili açıklama yaparak, "Uygulama sadece Ak Partili belediyelere has değildir.

Esenler Belediyesi'nden kamuoyuna açıklama
29.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:11

Esenler Belediyesi, bugün bazı yayın organlarında çıkan "İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Belediye borcunu camiyle ödeyecek" başlıklı haber ile ilgili açıklama yaparak, "Uygulama sadece Ak Partili belediyelere has değildir. CHP ve diğer partilere mensup belediyeler de kendi mülkiyetlerindeki bu gibi yerlerini Hazineye devretmektedirler. Haber asılsız ve gerçekleri çarpıtmaktadır" denildi.

Esenler Belediyesi bugün bazı yayın organlarında dönen "İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Belediye borcunu camiyle ödeyecek" başlıklı haber ile ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Esenler Kemer Mahallesi 1076 ada, 3 parselde Esenler Belediyesi'nin mülkiyetinde olan 3 bin 922 metrekarelik alanın yaklaşık 600 metrekaresinin üzerinde bir cami bulunmaktadır. 3 bin 322 metrekarelik cami ile okul arasında kullanılmayan atıl boş bir alan bulunmaktadır. Bu boş alanın bin 327 metrekarelik kısmı, 6183 sayılı Kanunun Geçisi 8. Maddesine ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak maliye hazinesine devredebilmek için meclisten yetki istenmiştir. Devredilen kısım üzerinde cami bulunmamaktadır" denildi.

"Uygulama sadece Ak Partili belediyelere has değildir"

Açıklamanın devamında ise, "Yasal prosedür gereği, kamu lejantlı (okul, hastane, cami, eğitim, sağlık, dini tesis, kamu kurumu alanı v.b.) belediyelerin mülkünde bulunan alanlar, kamudaki gerçek sahibi olan kurumlarla mahsuplaşma yolunu açan mevzuata uygun olarak maliye hazinesine devredilmektedir. Bu bağlamda lejantından dolayı mülkiyetin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmek üzere maliye hazinesine devredilen her yıl değişik belediyelerin buna benzer yüzlerce uygulaması söz konusudur. Uygulama sadece Ak Partili belediyelere has değildir. CHP ve diğer partilere mensup belediyeler de kendi mülkiyetlerindeki bu gibi yerlerini Hazineye devretmektedirler. Bazı basın yayın organları bunu bildiği halde, Esenler Belediyesi'ne ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya çamur atmak için konuyu çarpıtmış ve kendi karakterlerini ortaya koymuşlardır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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