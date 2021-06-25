Esenler Belediye Başkanından medya kuruluşlarına tepki
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Esenler Belediye Başkanından medya kuruluşlarına tepki

Esenler Belediye Başkanından medya kuruluşlarına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi ve şahsı hakkında yapılan taraflı, yalan ve çarpıtılmış haberleri yapanlarla yüzleşmek için düzenlediği basın toplantısına davet edilen hiçbir basın kuruluşu katılamadı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi ve şahsı hakkında yapılan taraflı, yalan ve çarpıtılmış haberleri yapanlarla yüzleşmek için düzenlediği basın toplantısına davet edilen hiçbir basın kuruluşu katılamadı. Göksu, "Yalanlarıyla yüzleşmeye yüzleri olmadıkları için bugün gelemediler" dedi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB'nin başarısız yönetimi örtmek için Esenler Belediyesi ile şahsı üzerinden manipülasyon ve algı oluşturularak gündemi değiştirmek amaçlı yalan yanlış haber yapan basın kuruluşlarını yüzleşmeye davet etti. Göksu'nun sosyal medya hesabından, 'hodri meydan' diyerek, 'her türlü haberinizle, soru ve ithamlarınızla buyurun gelin, bekliyoruz' diyerek davet ettiği basın toplantısı söz verdiği gibi bugün 11.00'de Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi Şehir Düşünce Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ancak, Göksu ve Esenler Belediyesi'nin en çok yalan ve çarpıtma haberlerine muhatap olduğu ve özellikle onları etiketleyerek davet ettiği medya kuruluşlarından basın toplantısına hiç kimse gelmedi.

"Yalanlarıyla yüzleşmediler"

Basın toplantısını tek başına yapmak zorunda kalan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, "Geçtiğimiz Çarşamba günü özelikle Büyükşehir Belediyesi'ndeki mücadeleden sonra hedefi saptırmak için yalan, algı ve iftira üzerine gazetecilik yapmayı sanat edinenlere bir hodri meydan demiştim. Yalanınızla yüzleşmek istiyorsanız sizi Cuma günü 11.00'da Esenler'e bekliyorum demiştim. Bugün günlerden Cuma ve saat 11.15. yalanları ile yüzleşmeye cesareti olamayanlar buraya gelemediler. Çünkü yazdıklarının hepsinin yalan ve iftira olduğunu kendileri çok iyi biliyorlar. Yüzleşmeye yüzleri olmadıkları için bugün gelemediler. Ben o saygıdeğer basın mensuplarını her zaman buradayım, bekliyorum. Bugün gelemediler belli ki bir yerlerden izin alamadılar. Ben her zaman bekliyorum ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Esenler Belediye Başkanından medya kuruluşlarına tepki
Esenler Belediye Başkanından medya kuruluşlarına tepki
Esenler Belediye Başkanından medya kuruluşlarına tepki
Esenler Belediye Başkanından medya kuruluşlarına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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