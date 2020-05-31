Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında çıkan haberlere ilişkin yalanlama
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında çıkan haberlere ilişkin yalanlama

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında çıkan "Tevfik Göksu'nun konut işleri" başlıklı haberler belediye tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında çıkan haberlere ilişkin yalanlama
31.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:17

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında çıkan "Tevfik Göksu'nun konut işleri" başlıklı haberler belediye tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında bazı basın yayın organlarında "Tevfik Göksu'nun konut işleri" başlıklı haberler yer almıştı. Haberlere ilişkin belediye yetkililerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Göksu, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberde, 'Belediyenin borcuna karşılık ibadet alanını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devreden AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, aldığı arazi karşılığında da Fenerbahçe Orduevi'nde komutanlar için konut inşa ettiği ortaya çıktı' diyerek Esenler Belediyesi'nin hem kanuni, hem hukuki ve hem de ahlaki olan 2 ayrı icraatını karalama ve suçlama yolu seçildi.

Haberde sözü edilen konular, Belediye Meclis Kararı ile ve ilgili kurumlar arasında yapılan protokollerle açık ve şeffaf olarak yürütülen ayrı iki çalışmadır. Her ikisinde de yanlış, eksik ve hatalı bir durum söz konusu değildir. Esenler sınırları içerisinde bulunan askeri alanın Esenler Belediyesi'ne devredilmesi ile ilgili olarak Esenler Belediyesi -Milli Savunma Bakanlığı arasında 29 Nisan 2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından konutlar yapılmaktadır. Yine bu protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığımıza toplam 1 milyon 250 bin metrekare kapalı, 1 milyon 850 bin metrekare de açık inşaat alanı yapıp teslim edecektir. Aynı protokol ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türkiye'nin ilk örnek kışla modeli ile 4 ayrı kışla yapılacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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