Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB paylaşımına cevap
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Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB paylaşımına cevap

07.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:16
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB paylaşımına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan "Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi' şey deniycez de" paylaşımına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan "Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi' şey deniycez de" paylaşımına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabında 29 Ekim'de açılacağı duyurulan Beşiktaş-Mahmutbey Metro hattına atıfta bulunularak, "Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi' şey deniycez de" paylaşımı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilginç bir cevap verdi. Göksu, aynı güzergahta 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" notunu yazdı.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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