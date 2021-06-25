Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'nin borçlanma taleplerine ilişkin açıklama
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Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'nin borçlanma taleplerine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin proje bazlı getirdiği hiçbir borçlanma talebini reddetmediklerini bildirdi.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin proje bazlı getirdiği hiçbir borçlanma talebini reddetmediklerini bildirdi.

Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Esenler Belediyesine yönelik yaptıkları haberle ilgili Cumhuriyet, Birgün, Sözcü gazeteleri ile Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'i toplantıya davet ettiğini ancak bu yayın organlarından kimsenin gelmediğini söyledi.

Türkiye'de bir kısım medyanın haber vermek yerine itibar suikastı yapmayı kendisine görev addettiğini belirten Göksu, "Bir manşet atıyorlar. Bakıyorsunuz, 'Manşetin arkasında ne var?' diye ama manşetle haber arasında hiçbir ilişki olmuyor. Biz de bugün dedik ki 'Esenler ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa, hodri meydan. 'Aklınıza ne takılıyorsa, hangi konuda haber yapmak istiyorsanız ben buradayım, buyurun, istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz' ama yürekleri yetmedi gelmeye." dedi.

Göksu, Oruç Reis Mahallesi'nde yaklaşık 16 bin konut bulunduğunu, proje sonunda bu sayının 9 bin konuta düşeceğini, eksilen konutlarla birlikte ortaya çıkacak alanların yeşil alan ve park olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Alanda şu ana kadar 105 konutun yıkımının yapıldığını, bu binaların yerine inşaatlara başlandığını dile getiren Göksu, "Temmuz sonunda kuralarını çekiyoruz." diye konuştu.

"3,5 aydır İBB'den bir yazı bekliyoruz"

Göksu, İBB'ye şu ana kadar 15,5 milyar lira borçlanma yetkisi verdiklerini ifade eden Göksu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar İBB'nin bize proje bazlı getirmiş olduğu hiçbir borçlanma talebini reddetmedik. İBB'nin, mecliste 301 milyon dolar, artı 1 milyar lira borçlanma yetkisi bekliyor. Niçin bekliyor biliyor musun? İBB'ye bir soru sorduk. 'Borçlanma limitlerini bize bildir ki verebilecek miyiz veremeyecek miyiz bakalım' dedik. 3,5 aydır İBB'den bir yazı bekliyoruz. Çünkü İBB yazıyı veremiyor. İBB artık borçlanma limitlerini aşmış ve borçlanma limitini de geçtiğimiz ay itibarıyla 7 milyar lirayı geçmiş. 2019 yılında AK Parti olarak İBB'yi devrettiğimizde İBB'nin borcu 21 milyar lira artı 5,2 milyar lira da müteahhitlere borcu vardı. 27 milyar civarındaydı. İBB'nin şu anki borcu 43 milyar lira."

Göksu, Esenler Belediyesinin İstanbul'un 39 ilçesi arasında borç stokunda en düşük ilçe olduğunu sözlerine ekledi.

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'nin borçlanma taleplerine ilişkin açıklama
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'nin borçlanma taleplerine ilişkin açıklama
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'nin borçlanma taleplerine ilişkin açıklama
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'nin borçlanma taleplerine ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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