Esenler Belediye Başkanı Göksu: "9 binayı tahliye ettik, her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz"
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Esenler Belediye Başkanı Göksu: "9 binayı tahliye ettik, her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz"

Esenler Belediye Başkanı Göksu:
08.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:57

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede dün gece yaşanan yolda kayma ve istinat duvarının çökmesiyle ilgili, "Yol kaymasından dolayı daha sonra çökmeye dönüştü.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede dün gece yaşanan yolda kayma ve istinat duvarının çökmesiyle ilgili, "Yol kaymasından dolayı daha sonra çökmeye dönüştü. Bu çerçevede 9 tane binanın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz" dedi.

Esenler, Kemer Mahallesi'nde 945. Sokak'taki yolda dün gece saatlerinde kaymalar yaşanmış ve sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarı çökmüştü. Sokağa gelen ekipler çevrede bulunan binaları boşaltarak önlem almıştı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yolda yaşanan kayma ve istinat duvarının çökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"9 binayı tahliye ettik, her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz"

Yol kayma ve istinat duvarının çökme nedenine yönelik açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Yağan yağmurlardan dolayı yerde olan bir takım gevşeme ve alt yapıdaki bir takım patlamalardan dolayı bir yol kayması söz konusu oldu. Yol kaymasından dolayı daha sonra çökmeye dönüştü. Bu çerçevede dikkatli bir şekilde tedbir alarak, belediyemize intikal ettikten sonra 9 tane binanın tahliyesini gerçekleştirdik. 9 bina sakinleriyle ilgili arzu ediyorlarsa kendilerini misafir edebileceğimizi söyledik. Şu anda her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz. Gerekli teknik çalışmalar bittikten sonra hayatı normale dönüştürüp binalarda inceleme yapacağız" dedi.

"Binalar risk taşıyorsa, riskli yapı çerçevesinde boşaltacağız"

Binaların risk taşıyorsa tamamıyla tahliye edileceğini söyleyen Başkan Göksu, "Binalar eğer risk taşıyorsa binaları tamamıyla tahliye edeceğiz. Riskli yapı çerçevesinde boşaltacağız. Eğer binalar herhangi bir risk taşımıyorsa vatandaşlarımız daha sonra evlerine dönecek. Biz o işlemleri bitirinceye kadar bizden yer talebinde bulunan, kalmak için talepte bulunan her vatandaşımıza yardımcı olmak için kendilerine ifade ettik. Onları misafir edeceğiz, onları ağırlayacağız. Teknik sorunları çözdükten sonra işlerine devam etmelerini, evlerinde kalmalarını sağlamış olacağız. Şu anda dış çerçevede baktığımız zaman, ciddi bir sorun görünmemekle beraber, ayrıntı inceleyip ondan sonra teknik elemanlar bu evde oturulabilir ya da oturulamaz hangi raporu verirlerse ona göre hareket edeceğiz, ona göre vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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