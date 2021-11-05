Esenler Amasya Elma Festivali'nde vatandaşlara 5 ton elma dağıtılacak - Haberler
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Esenler Amasya Elma Festivali'nde vatandaşlara 5 ton elma dağıtılacak

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Esenler Amasya Elma Festivali'nde vatandaşlara 5 ton elma dağıtılacak

Esenler Belediyesi, lezzeti ve hoş kokusuyla namı ülke sınırlarını aşan Amasya elması için 'Esenler Amasya Elma Festivali' düzenliyor.

ESENLER, İSTANBUL (Bültenler) - Renkli anlara sahne olacak festivalde dev kazanlarda elma reçeli ve elma kompostosu kaynayacak.

Amasya'yı Esenler'e taşıyacak festivalde, vatandaşlara 5 ton Amasya (misket) elması dağıtılacak. Festivalde Amasyalı sanatçılar Ufuk Altun, Murat Türk, Hakan Çiçek, Saniye Can, Emir Üstün ve Turan Üstün, en sevilen yöresel parçaları seslendirerek vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Festival, halk oyunları ve folklor gösterileriyle renklenecek. Festivalde dev kazanlarda elma reçeli ve elma kompostosu kaynayacak. Elma yeme yarışmasıyla heyecan dolu anlar yaşanacak.

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