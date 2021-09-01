Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali başlıyor
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Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali başlıyor

Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali başlıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 7 gün boyunca 7 oyun tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 7 gün boyunca 7 oyun tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali" 1-7 Eylül tarihlerinde her akşam 20.00'de gerçekleştirilecek.

Festivalde "Miras", "Mahşer-i Cümbüş", "Çamlıca'nın Üç Gülü", "Aşk Bu Mu?", "Bence Hiç Komik Değil", "Türk Müsün Canım?" ve "En Büyük Haber" adlı oyunlar sahnelenecek.

Çocuk ve yetişkinlerin keyifle vakit geçireceği etkinliklerde, tiyatro gösterileri öncesinde çocuklara özel sihirbaz ve jonglör gösterileri de sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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