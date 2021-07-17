Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu
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Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | Güncel

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu Biletler tükendi Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine ve tatile gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu.

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu

Biletler tükendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine ve tatile gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu. Ek seferlere rağmen birçok otobüs firmasında biletler tükendiği öğrenildi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yoğunluk oluştu. Otobüs şirketi çalışanları koyulan ek seferlere rağmen otobüslerde yer olmadığını ve vatandaşların bilet bulmalarının zor olduğunu ifade etti. Otogarda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle ve akşam saatlerine doğru giderek arttı.

"Vatandaşlar ek seferde bilet bulursa bulur yoksa zor"

Otobüs firması çalışanı Önder Altun, "Bayram yoğunluğu çok kalabalık şekilde devam ediyor. Arabalar çift çift gidip geliyor. Ek sefer var aracımız gidiyor gitti mi geri geliyor. Boş durmuyorlar hiç. Koltukların hepsi dolu hiç boş yok yani. Fiyatlar yine aynı. Şuan yolcu ek seferde bilet bulursa bulur yoksa zor" dedi.

"Sıkıntı olabilir diye ben bir ay önceden biletimi aldım"

Yolculardan Hakan Yücel, "Memleketime gideceğim. Biraz yoğunluk var. Bir hafta kadar kalacağız ayrıca kendi iznimi de kullanacağım. Ben biletimi 1 ay önceden aldım çünkü sıkıntı olabilir diye. Şuan sıkıntı var mı bilmiyorum ama ben 1 ay önceden aldığım için bir problem yaşamadım. Bilet fiyatları yüksek geçen sene ile iki katı kadar fark var. 200 Liradan aldım Sinop biletini" dedi.

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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