Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:50
Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yalova temsilcisinde, Nova Gençlik maçı öncesi biri teknik ekip, 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlıların, Bursa deplasmanında Nova Gençlik ile oynaması gereken karşılaşmanın ertelendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik

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