Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:50
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Yalova temsilcisinde, Nova Gençlik maçı öncesi biri teknik ekip, 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Yeşil-beyazlıların, Bursa deplasmanında Nova Gençlik ile oynaması gereken karşılaşmanın ertelendiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik