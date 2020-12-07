Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Esenköy Belediyespor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yalova temsilcisinde, Nova Gençlik maçı öncesi biri teknik ekip, 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlıların, Bursa deplasmanında Nova Gençlik ile oynaması gereken karşılaşmanın ertelendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik