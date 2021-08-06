Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı

Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi. Araçta uyuşturucuların olduğu bölmelere, dedektör köpeklerin koku duyularını yanıltacağı düşüncesi ile yumurta kırıkları ve pul biber konulduğu belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na getirilen TIR, şüpheli olarak değerlendirilerek uzaktan gözlem altına alındı. Araç, pasaport işlemleri sonrası gümrük kontrol noktasına geldiğinde X-ray cihazına sevk edildi. X-ray taramasında, dorsesinde bulunan soğutucu motorunda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç, detaylı aranması için arama hangarına alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri, dedektör köpeklerini de kullanarak arama yaptı. Şüpheli yoğunluğun olduğu bölmelerde dedektör köpeklerin koku duyularını yanıltacağı düşüncesi ile konulduğu anlaşılan yumurta kırıkları ve pul biber kalıntıları görüldü. TIR'ın bu kısımları açıldığında gizli bölmelere saklanan 140 paket içinde 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.


Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı
Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:45:59. #1.16#

title