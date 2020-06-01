Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktı
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Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktı

İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda şüpheli görülen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram eroin ele geçirildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktı
01.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:59

İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda şüpheli görülen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olduğu belirtildi. 

Yüksekova Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında İran'dan Türkiye'ye gelen bir TIR, şüpheli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Aynı aracın bundan altı ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük kapsında elde edilen X-Ray görüntüleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemede şüpheli yoğunluk tespit edilen bölmenin sonradan oluşturulduğu anlaşıldı. Araç detaylı arama için arama hangarına alındı. Dedektör köpekle yapılan aramada aracın altında özel olarak oluşturulmuş 5 ayrı gizli bölge sökülerek açıldı. Bu bölmelerin içerisine yerleştirilen düzenek yardımıyla birbirine bağlanmış toplam 140 adet şeffaf paket bulundu. Paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 142 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Uyuşturucu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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