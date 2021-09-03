Esendere Gümrük Kapısı'nda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Esendere Gümrük Kapısı'nda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Esendere Gümrük Kapısı'nda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye gelen tır, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

Tırın soğutucu tertibatının bulunduğu bölümde poşetlerde 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu bulundu.???????

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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