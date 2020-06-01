Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi
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Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin bulundu.

01.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:38

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin bulundu.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırı şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri tırın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.

Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.

Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.

Tır şoförü gözaltına alındı.

Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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