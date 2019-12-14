Esendere'de "Yüksekova Kültür Günü" etkinliği

14.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:28

Hakkari'nin İran sınırındaki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesince "Yüksekova Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3'üncüsü yapılan etkinlikte, geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, katılımcılara kültürel değerler ve yöresel yemekleri tanıttı.

Okul Müdürü Kenan Canan, yaptığı açıklamada, eğitimciler olarak görev yaptıkları yerlerin tarihini ve kültürlerini kavramak zorunda olduklarını söyledi.

Canan, "Bizi biz yapan bu zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin 3'üncüsünü gerçekleştirdik. Emeği geçen kıymetli meslektaşlarım, değerli öğrencilerim ve saygıdeğer velilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA