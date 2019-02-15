Esendere'de "O Ses Benim" Yarışması

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "O Ses Benim" yarışması düzenlendi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Ceylan Açat tarafından okulda düzenlenen yarışmaya 20 öğrenci katıldı. Yarışmada Rojin Yemen birinci oldu.

Yemen'e okul yönetimi tarafından konser bileti hediye edildi.

Yarışmayı Esendere Tabur Komutanı Piyade Yarbay Emir Demirdiş, Esendere Belediyesi birim amirleri, yerel sanatçı Cem Şener ve veliler de izledi.

Kaynak: AA