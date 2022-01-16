Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı - Haberler
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Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kapanan köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kapanan köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan çoban ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvan için belediye ekipleri harekete geçti. İş makinesi desteğiyle köy yolunun açılmasıyla sürü köye ulaştırıldı.

Öte yandan, beldede ekipler kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kapanan köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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