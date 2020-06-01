Esendere'de 35 milyon 250 bin lira değerinde eroin ele geçirildi
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Esendere'de 35 milyon 250 bin lira değerinde eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısına gelen bir tırda 142 kilogram eroin ele geçirdi.

Esendere'de 35 milyon 250 bin lira değerinde eroin ele geçirildi
01.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:16

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısına gelen bir tırda 142 kilogram eroin ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu, son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin oldu.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, İran'dan Türkiye'ye gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Araç, gümrük kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine aynı aracın bundan 6 ay önce Edirne/Hamzabeyli Gümrük Kapısında elde edilen x-ray görüntüleri ile güncel görüntüleri karşılaştırıldı.

Yapılan incelemede araçta şüpheli yoğunluk tespit edilen bölmenin sonradan oluşturulduğu anlaşılarak araç detaylı arama yapılması için arama hangarına alındı. Burada gerçekleştirilen aramalara özel eğitimli narkotik dedektör köpeği de dahil edildi. Dedektör köpeğinin tespit edilen şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın altında özel olarak oluşturulmuş 5 ayrı gizli bölme sökülerek açıldı. Bu bölmelerin içerisine yerleştirilen düzenek yardımıyla birbirine bağlanmış toplam 140 adet şeffaf paket bulundu. Paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 142 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, yürütülen soruşturmaya Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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