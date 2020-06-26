Esendere'de 254 öğrenci sınav merkezlerine ücretsiz taşındı
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Esendere'de 254 öğrenci sınav merkezlerine ücretsiz taşındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sundu.

Esendere'de 254 öğrenci sınav merkezlerine ücretsiz taşındı
26.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:58

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sundu.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 254 öğrenciyi ücretsiz olarak sınav merkezlerine taşıdıklarını söyledi.

Öğrencilerin gittikleri illerde konaklama ihtiyacının da karşılandığını ifade eden Büyüksu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz için 20 araç tahsis ettik. Bütün yol ücretlerini biz karşılıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıttık. İnşallah seneye öğrencilerimiz burada sınava girecektir. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklardır."

Kaynak: AA

Manşet

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