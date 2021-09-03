Esendere'de 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Esendere'de 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Esendere'de 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, TIR'ın soğutucu bölümüne gizlenmiş toplam 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, TIR'ın soğutucu bölümüne gizlenmiş toplam 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye boş olarak geldiği belirtilen TIR, yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak kontrol edildi. Narkotik köpeklerin şüpheli yoğunluk tespit edilen kısma tepki vermesi üzerine, TIR'ın soğutucu bölümünde şeffaf poşetler içinde 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu. Olaya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alındı.


Esendere'de 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Esendere'de 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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