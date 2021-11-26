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Esendere Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği - Haberler
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Esendere Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Esendere Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesince sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesince sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere yapığı açıklamada, eğitim gören bütün öğrencilere kaynak kitap dağıttıklarını söyledi.

Eğitime destek olmak için çalışmalara devam edeceklerini anlatan Büyüksu, şunları kaydetti:

"Daha önce okuldan mezun olan öğrencilerimize de bu kitapları dağıtıyoruz. Bu setin içinde 7 kitap var. Amacımız 2022'de sınava girecek bütün öğrencilerimizi en iyi şekilde sınava hazırlamak. Öğrencilerimizi batı illerinde okuyan öğrencilerle eşit şekilde yarıştırmak istiyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimize kaynak kitap desteği sağlıyoruz. Bunu gelenek haline getirdik. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize kaynak kitap dağıtmaya devam edeceğiz."

Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Arslan Telli de desteklerinden dolayı Büyüksu'ya teşekkür etti.

Esendere Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği

Esendere Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği

Esendere Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri

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