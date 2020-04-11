Esendere Belediyesi'nden 500 aileye gıda yardımı
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Dırbaz Büyüksu, Koronavirüs, Yüksekova, Esendere, Güncel

Esendere Belediyesi'nden 500 aileye gıda yardımı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan 500 aileye gıda yardımında bulundu.

11.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:14
Esendere Belediyesi'nden 500 aileye gıda yardımı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan 500 aileye gıda yardımında bulundu. Yardım paketleri, Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve belediye ekipleri tarafından ailelere teslim edildi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belde Belediyesi, koronovirüsle mücadele tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak gezdiği alanlarda sürekli dezenfeksiyon çalışması yaparken, bu süreçte zor durumda olan ailelere de yardım etmek için çalışma başlattı. Yardımlar, Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve belediye ekipleri tarafından ailelere ulaştırıldı.Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, beldede maddi durumu iyi olmayan 12 köydeki 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirterek, "Bu süreçte çok zor durumda kalanlar var. Sürecin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Esendere Belediyesi olarak, imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret edeceğiz. Bütün dünyanın zor günler yaşadığı bu günlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, belde olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Buradaki halkın tek geçim kaynağı sınır ticareti. Salgın hastalığı nedeniyle sınır kapının kapatılmasıyla beraber halk ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisine girdi. Halkın bu sıkıntıların bir nebze bile olsa gidermek için biz de belediye olarak telimizi taşın altına koyduk. Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı da yaptık. Maddi imkanları olmayan vatandaşlarımızı her gün servislerle ilçe merkezine götürüp getiriyoruz. Onun dışında Beldemize bağlı dört mahalle ve 12 köyde ikamet eden 500 aileye gıda yardımında bulunduk" dedi.


Kaynak: DHA

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