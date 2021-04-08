Esendere Belediyesi 600 aileye gıda yardımında bulundu

Hakkari'nin Esendere Belediyesi, beldeye bağlı köy ve mahallelerdeki 600 aileye gıda yardımında bulundu.

Hakkari'nin Esendere Belediyesi, beldeye bağlı köy ve mahallelerdeki 600 aileye gıda yardımında bulundu.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere, ramazan ayının yaklaşmasıyla beldeye bağlı 4 mahalle ile 13 köyde yaşayan ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Salgından dolayı ailelerin maddi durumuna bakmadan yardımda bulunduklarını ifade eden Büyüksu, şöyle konuştu:

"Belediye olarak bu yardımları gelenek haline getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte yardımlarımız devam edecek. Şuana kadar halkımıza çok şükür mahcup olmadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de mahcup olmayacağız. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve Hakkari Valiliğine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven