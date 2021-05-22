Esendere beldesinin elektrik sorunu çözüme kavuşuyor
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Esendere beldesinin elektrik sorunu çözüme kavuşuyor

Esendere beldesinin elektrik sorunu çözüme kavuşuyor
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde elektrik arızalarını gidermek için 4 kişilik ekip kuruldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde elektrik arızalarını gidermek için 4 kişilik ekip kuruldu.

Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik sıkıntısıyla ilgili yoğun şikayet aldıklarını ve sorunu çözmek için de çalışma başlattıklarını söyledi.

Elektrik arızlarını gidermek için Vangölü Elektirk Dağıtım A.Ş ile 4 kişilik bir ekip oluşturulduğunu anlatan Büyüksu, "Arıza ekibi belediye hizmet binamızda faaliyet verecekler. Bundan sonraki süreçlerde Esendere beldemizde elektrikle ilgili bir sıkıntımız kalmayacak." dedi.

VEDAŞ İl Müdürü Salih Eroğuz da oluşturulan ekibin 7/24 görev yapacağını belirterek, "2021 yılı içerisinde beldemizle ilgili bütün sorunlarımızı yerinde çözeceğiz. Bu anlamda hem bölge hem de genel müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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