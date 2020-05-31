Esenboğa Havalimanı ve AŞTİ açılışa hazırlanıyor (2)
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Esenboğa Havalimanı ve AŞTİ açılışa hazırlanıyor (2)

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yavaşlatılan otobüs seferleri ve durdurulan uçuşların yeniden başlatılması öncesinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Esenboğa Havalimanı'nda hazırlık yapıldı.

31.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:37

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yavaşlatılan otobüs seferleri ve durdurulan uçuşların yeniden başlatılması öncesinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Esenboğa Havalimanı'nda hazırlık yapıldı.

Salgının tüm dünyada yayılması üzerine Bilim Kurulunun önerisiyle yurt dışı uçuşlar durdurulurken, yurt içi uçuşlara da ara verilmişti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayında kademeli olarak durdurulan uçak seferleri, "uçulabilir sertifikası" alan Esenboğa Havalimanı'nda yarın yeniden başlayacak.

Bu kapsamda havalimanında son hazırlıklar yapıldı, yolcu terminalinin bir çok noktasına dezenfektan yerleştirildi ve temizlik yapıldı.

Termal kameraların da kullanılacağı havalimanında, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için belli aralıklarla kırmızı uyarı şeritleri çekildi.

Seferlerin yavaşlatıldığı AŞTİ'de ise temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Esenboğa Havalimanı ve AŞTİ açılışa hazırlanıyor (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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